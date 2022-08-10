Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мир
На Прикарпатье волонтеры собрали деньги на дом для семьи Платовых из Запорожской области, которые бежали от войны. Об этой семье Украина узнала благодаря видео, где растерянный 84-летний дедушка в центре для временно перемещенных лиц укачивал маленькую внучку Изабеллу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Известно, что дедушка Валентин Платов преодолел 1000 километров до Ивано-Франковска, вывозя большую семью из-под обстрелов из родного села Степное в Запорожской области.
В частности, мужчина вывозил из-под обстрелов сына, невестку и трех внуков.
84-летний Валентин Платов с внучкой (скрин с видео)
В Ивано-Франковске волонтеры сначала поселили семью в церкви, потом на квартире, и почти сразу начали собирать деньги на дом для Платовых. Отмечается, что дом семьи превратился в пепелище.
Волонтерам удалось за три недели собрать пол миллиона гривен, поэтому они начали искать дом для семьи.
"Жилье стремительно дорожало, волонтеры осмотрели десяток домов, пока не остановились на одном - с четырьмя комнатами, летней кухней и сараем", - говорится в сюжете.
Новым жильем семья Платовых довольна. Сейчас они планируют возрождать хозяйство.
Новый дом семьи Платовых (скрин с видео)
Сын и внучка 84-летнего Валентина Платова (скрин с видео)
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