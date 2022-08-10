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Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мир

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Среда 10 августа 2022 16:51
Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мир Волонтеры приобрели новый дом для семьи дедушки с внучкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На Прикарпатье волонтеры собрали деньги на дом для семьи Платовых из Запорожской области, которые бежали от войны. Об этой семье Украина узнала благодаря видео, где растерянный 84-летний дедушка в центре для временно перемещенных лиц укачивал маленькую внучку Изабеллу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что дедушка Валентин Платов преодолел 1000 километров до Ивано-Франковска, вывозя большую семью из-под обстрелов из родного села Степное в Запорожской области.

В частности, мужчина вывозил из-под обстрелов сына, невестку и трех внуков.

Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мир84-летний Валентин Платов с внучкой (скрин с видео)

В Ивано-Франковске волонтеры сначала поселили семью в церкви, потом на квартире, и почти сразу начали собирать деньги на дом для Платовых. Отмечается, что дом семьи превратился в пепелище.

Волонтерам удалось за три недели собрать пол миллиона гривен, поэтому они начали искать дом для семьи.

"Жилье стремительно дорожало, волонтеры осмотрели десяток домов, пока не остановились на одном - с четырьмя комнатами, летней кухней и сараем", - говорится в сюжете.

Новым жильем семья Платовых довольна. Сейчас они планируют возрождать хозяйство.

Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мирНовый дом семьи Платовых (скрин с видео)

Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мирСын и внучка 84-летнего Валентина Платова (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что в Польше волонтеры спасли украинского кота.

Также мы писали, что волонтер из Ивано-Франковска спас более 300 человек.

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