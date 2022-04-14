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84-річний дідусь з прославленого відео з онучкою подолав 1000 км за кермом заради її порятунку

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Четвер 14 квітня 2022 09:15
84-річний дідусь з прославленого відео з онучкою подолав 1000 км за кермом заради її порятунку Колаж РБК-Україна: Дідусь заколисував онуку в Запоріжжі
Автор: Світлана Мащенко

Відео, на якому дідусь оберігає сон крихітної онучки в одному з центрів для тимчасово переміщених осіб в Запоріжжі, облетіло увесь світ. Дбайливого дідуся Валентина вдалося знайти, і він розповів свою історію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На кадрах видно, що чоловік тримає на руках маленьку дівчинку, аби вона спокійно спала, поки навкруги йде війна.

Зараз 84-річний Валентин Платов і його родина у відносній безпеці

Тоді, розгублений погляд чоловіка і мирний сон маленького янголяти вразив світ. Дідусь дивився за маленькою, доки син шукав, хто може полагодити їхню машину, а невістка доглядала двох старших.

"Дитина є дитина, і її треба колисати. Для того, щоб вона була щаслива і здорова. Щоб вона ніколи не бачила того, що я побачив", - каже дідусь Валентин.

Зараз родина в Івано-Франківську, знайшлаи прихисток в одній з церков.

Місяць в окупації без світла і газу

В їхнє село Степове, що за 50 кілометрів від Запоріжжя, нападники зайшли у перші дні весни. Від небезпечної траси родина переселилася до дідуся, який мешкав вглибині села. Зробили це вчасно, адже за два дні їхню домівку вже розбомбили.

Родина прожила місяць в окупації. В селі не було світла і газу, за місяць з'їли всі продуктові запаси. І ледь не втратили маму дітей, яка захворіла. Гарячку збивали дитячими ліками, адже інших просто не було.

І хоча у квітні зайшли ЗСУ, родина евакуювалася. Адже військові попередили, що можуть бути бої і це небезпечно.

Дідусь поїхав заради порятунку дітей і онуків

"Я не хотів їхати. Думаю, у мене тут виноград, садок, і кози, і кури. Я не розумів, що буде така війна", - каже він.

Однак 84-річний Валентин Миколайович - єдиний водій у сім'ї. Тому він сів за кермо і за два дні подолав майже тисячу кілометрів. Каже, що вперше вжитті проїхав таку відстань за раз. І вперше користувався навігатором.

Він каже, що за себе не боявся, боявся за дітей і онуків. Руки втомлювалися, але він їхав.

Раніше ми писали, що окупанти обстріляли садибу з серіалу "Свати".

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