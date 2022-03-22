У Польщі волонтери врятували українського кота: власниця їхала за ним тисячу кілометрів
У Польщі волонтери знайшли кота мешканки Харкова. Жінка поїхала із зони військових дій і спочатку зупинилася в Польщі, а потім поїхала далі – до Німеччини. Але в Кракові кіт втік і відшукати його до від'їзду так і не змогли.
Історію зі щасливим кінцем розповіли в Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt.
Наталя разом з родиною виїхала з Харкова через обстріли російськими окупантами. Вони перетнули кордон і дісталися до Кракова і зупинилися на відпочинок в пункті для біженців.
Там улюблена кішка, яку вони 10 років тому забрали з вулиці та прихистили в сім'ї, раптово втекла.
Господарі звернулися до місцевої Асоціації захисту тварин, але до від'їзду до Німеччини знайти кішку так і не вдалося.
Волонтери продовжували пошуки, розмістили плакати на вокзалі та в Інтернеті.
Через чотири дні втікачку виявили в дірі в стіні в точці відпочинку для біженців. Її витягли та передали до Краківської Асоціації захисту тварин.
Сім'я Наталії на той момент вже встигла дістатися до Німеччини, але постійно тримала контакт з волонтерами. Вони зупинилися в місті Санкт-Леон-Рот, біля Гейдельберга - в тисячі кілометрів від Кракова. Але за пухнастою улюбленицею сім'ї повернулися.
Порятунок кішки господиня вважає справжнім дивом і вдячна за допомогу Краківської Асоціації захисту тварин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як врятувати тварину із замкненої квартири і куди можна звернутися за допомогою.
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