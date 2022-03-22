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У Польщі волонтери врятували українського кота: власниця їхала за ним тисячу кілометрів

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Вівторок 22 березня 2022 18:42
У Польщі волонтери врятували українського кота: власниця їхала за ним тисячу кілометрів У Польщі волонтери врятували українського кота (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Польщі волонтери знайшли кота мешканки Харкова. Жінка поїхала із зони військових дій і спочатку зупинилася в Польщі, а потім поїхала далі – до Німеччини. Але в Кракові кіт втік і відшукати його до від'їзду так і не змогли.

Історію зі щасливим кінцем розповіли в Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt.

Наталя разом з родиною виїхала з Харкова через обстріли російськими окупантами. Вони перетнули кордон і дісталися до Кракова і зупинилися на відпочинок в пункті для біженців.

Там улюблена кішка, яку вони 10 років тому забрали з вулиці та прихистили в сім'ї, раптово втекла.

Господарі звернулися до місцевої Асоціації захисту тварин, але до від'їзду до Німеччини знайти кішку так і не вдалося.

Волонтери продовжували пошуки, розмістили плакати на вокзалі та в Інтернеті.

У Польщі волонтери врятували українського кота: власниця їхала за ним тисячу кілометрівЧерез чотири дні втікачку виявили в дірі в стіні в точці відпочинку для біженців. Її витягли та передали до Краківської Асоціації захисту тварин.

Сім'я Наталії на той момент вже встигла дістатися до Німеччини, але постійно тримала контакт з волонтерами. Вони зупинилися в місті Санкт-Леон-Рот, біля Гейдельберга - в тисячі кілометрів від Кракова. Але за пухнастою улюбленицею сім'ї повернулися.

Порятунок кішки господиня вважає справжнім дивом і вдячна за допомогу Краківської Асоціації захисту тварин.

У Польщі волонтери врятували українського кота: власниця їхала за ним тисячу кілометрів

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як врятувати тварину із замкненої квартири і куди можна звернутися за допомогою.

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