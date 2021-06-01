Українці отримають багато вихідних у червні: коли і скільки будемо відпочивати

В червні 2021 року українці отримають відразу два додаткових вихідних дні. Таким чином, у другій половині місяця буде два тривалих уїк-енду поспіль.

Скільки буде вихідних у червні і які свята відзначатимемо – читайте в нашому матеріалі нижче.

Робочих днів у червні буде 20, а вихідних – 10. Відпочивати українці будуть 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 і 28 червня.

Вихідні дні на Трійцю

Перший додатковий вихідний день українці отримають 21 Червня, оскільки 20 червня, в неділю, будемо святкувати Трійцю. Це церковне свято в Україні відзначають на державному рівні, тому наступний робочий день автоматично стає вихідним.

Дата Трійці не постійна і залежить від Великодня - традиційно це свято відзначають на 50 день після Воскресіння Христового. У церкві це свято вважається великим, і він входить в число дванадесятих.

На Трійцю українці зможуть відпочити три дні поспіль-19, 20 і 21 червня.

Вихідні дні на День Конституції

Річниця прийняття основного закону в Україні відзначається традиційно 28 червня. Ця дата була встановлена на честь подій 1996 року, коли у Верховній Раді депутати підтримали прийняття Конституції України. Вона закріпила суверенітет, територіальну цілісність держави та права громадян.

Це свято відзначається на державному рівні, тому 28 червня – вихідний. А за законом, якщо державне свято потрапляє на суботу або неділю, то наступний робочий день теж автоматично стає вихідним.

Варто відзначити, що 27 червня щорічно відзначається День молоді.

Таким чином українці отримають ще один тривалий уїк-енд-27, 28 і 29 червня.

Календар на червень 2021 року