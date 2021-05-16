Трійця 2021: коли будемо святкувати, всі традиції, прикмети і заборони

Трійцю 2021 українці відсвяткують у неділю, 20 червня. Це свято в Україні відзначається на державному рівні, тому наступний понеділок, 21-ше число буде вихідним.

Як потрібно відзначати Трійцю, всі традиції і звичаї свята, прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Історія свята

Дата свята "плаваюча", і залежить від Великодня - її традиційно відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового. Звідси друга назва - П'ятидесятниця. Вона входить в число дванадесятих свят - найбільш значущих після Великодня.

У цей день, згідно з Біблією, на Матір Божу і апостолів зійшов Святий Дух у вигляді променистих язиків полум'я в келії в Єрусалимі. Завдяки святому вогню апостоли змогли розмовляти на всіх мовах світу, щоб нести всюди слово Боже.

На Трійцю в храмах проводять божественні літургії і здійснюють вечірню. У цей день читаються молитви живим і померлим, молитва про зішестя Святого Духа. Підлогу храму прикрашають зеленими травами. Свято має ще один символ - розквіт природи і початок нового життя.

Як потрібно відзначати Трійцю

В Україні цей день називають Зеленою неділею, адже в храмах заведено освячувати букет з ароматних трав. Як правило, це аїр, любисток, м'ята, полин, чебрець. Потім букет забирають додому, де він стане оберегом на весь рік.

Вважається, що троїцькі освячені трави бережуть дім від пожежі, не дають завестися в будинку нечисті. Зібрані на Трійцю трави сушили і використовували при лікуванні хвороб: вважалося, що сила лікарських рослин в ці дні посилюється.

Цей день варто провести в колі сім'ї, зібравшись за столом. День не пісний, тому можна влаштувати собі гастрономічну насолоду. Відмінною ідеєю буде "зелений" день провести на природі.

Традиції, звичаї великого свята

Цей день має безліч цікавих традицій. Однією з них є плетіння вінків. Дівчата збирали трави, робили з них прикрасу і ввечері запускали в річку. Куди поплив вінок (до якого берега) - звідти чекай нареченого. А якщо він застряг на місці, весіллю скоро не бувати. Цікаво, що води в цьому ритуалі торкатися не можна.

Будинки на Зелену неділю прикрашають гілками дерев і квітами, бажано освяченими в храмі. Вони вважаються оберегами від злих духів, недуг, недобрих помислів.

На Трійцю популярні сватання. У народі вірили, що засватані дівчата в цей день будуть щасливі в шлюбі.

У воду кидали частування (бажано крупи) для лісовика, русалок та інших духів. Вважається, що вони активні в цей день і їх потрібно задобрити.

Що не можна робити на Трійцю

Забороняється у велике свято займатися важкою фізичною працею. Можна виконувати буденну роботу по дому - наприклад, готувати. А ось затівати прибирання не можна.

Не можна шити, прати, різати, стригтися.

Заборонено копати землю, висаджувати рослини, косити траву, рубати дерева.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити, ображатися на близьких, думати про погане і сумувати.

Вінчання на Трійцю не проводять.

За народними прикметами краще не купатися у водоймах, щоб не втягнули русалки.

Прикмети цього дня

Доброю прикметою вважається дощ. Це означає, що літо буде теплим і сонячним, і варто чекати хорошого врожаю. Спека на Трійцю - ознака посушливого літа.

У цей день можна приманити до себе багатство, розклавши на підвіконні трави і гілочки.

Напередодні Трійці в батьківську суботу поминали покійних батьків і відвідували їхні могили. За народними прикметами, якщо не робити цього, покійні могли забрати на той світ живих родичів.

А ось на наступний день після Трійці, згідно з народними віруваннями, можна було скарб знайти. Цей день називають Днем духів.