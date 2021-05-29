Календар свят на червень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати
Перший літній місяць нас порадує додатковими вихідними та важливими цікавими святами. Наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.
Скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати та свята будемо відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.
Додаткові вихідні та перенесення робочих днів
У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Додатковими вихідними днями стануть понеділок, 21 червня і понеділок, 28 червня. 20 Червня відзначатиметься Трійця й українці отримають три вихідні дні поспіль - 19, 20 і 21 червня. А 28 червня – День Конституції, відповідно вихідними стануть 26, 27 і 28 червня.
Календар свят і пам'ятних дат на Червень 2021
- 1 червня - День захисту дітей
- 4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії
- 4 червня - День господарських судів
- 5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища
- 6 червня - День працівників водного господарства
- 6 червня - День журналіста
- 6 червня - День працівників місцевої промисловості
- 8 червня - Всесвітній день океанів
- 9 червня - Міжнародний день друзів
- 12 червня - День працівників фондового ринку
- 13 червня - День працівників легкої промисловості
- 14 червня - Всесвітній день донора
- 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
- 18 червня - День дільничного інспектора поліції
- 20 червня - День медичного працівника
- 20 червня- Трійця
- 20 червня - Всесвітній день біженців
- 22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні
- 23 червня - День державної служби ООН
- 23 червня - День державної служби України
- 25 червня - День митної служби України
- 26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
- 26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 27 червня - День молоді
- 28 червня - День Конституції України
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли в Україні відзначають День батька.
А також ми писали про те, коли настане день літнього сонцестояння.