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Календар свят на червень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати

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Субота 29 травня 2021 10:05
Календар свят на червень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати Календар свят і вихідних днів на червень 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Перший літній місяць нас порадує додатковими вихідними та важливими цікавими святами. Наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати та свята будемо відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.

Додаткові вихідні та перенесення робочих днів

У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Додатковими вихідними днями стануть понеділок, 21 червня і понеділок, 28 червня. 20 Червня відзначатиметься Трійця й українці отримають три вихідні дні поспіль - 19, 20 і 21 червня. А 28 червня – День Конституції, відповідно вихідними стануть 26, 27 і 28 червня.

Календар свят і пам'ятних дат на Червень 2021

  • 1 червня - День захисту дітей
  • 4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії
  • 4 червня - День господарських судів
  • 5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища
  • 6 червня - День працівників водного господарства
  • 6 червня - День журналіста
  • 6 червня - День працівників місцевої промисловості
  • 8 червня - Всесвітній день океанів
  • 9 червня - Міжнародний день друзів
  • 12 червня - День працівників фондового ринку
  • 13 червня - День працівників легкої промисловості
  • 14 червня - Всесвітній день донора
  • 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
  • 18 червня - День дільничного інспектора поліції
  • 20 червня - День медичного працівника
  • 20 червня- Трійця
  • 20 червня - Всесвітній день біженців
  • 22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні
  • 23 червня - День державної служби ООН
  • 23 червня - День державної служби України
  • 25 червня - День митної служби України
  • 26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
  • 26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
  • 27 червня - День молоді
  • 28 червня - День Конституції України

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли в Україні відзначають День батька.

А також ми писали про те, коли настане день літнього сонцестояння.

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