Календар свят на червень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати

Перший літній місяць нас порадує додатковими вихідними та важливими цікавими святами. Наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати та свята будемо відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.

У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Додатковими вихідними днями стануть понеділок, 21 червня і понеділок, 28 червня. 20 Червня відзначатиметься Трійця й українці отримають три вихідні дні поспіль - 19, 20 і 21 червня. А 28 червня – День Конституції, відповідно вихідними стануть 26, 27 і 28 червня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли в Україні відзначають День батька.

А також ми писали про те, коли настане день літнього сонцестояння.