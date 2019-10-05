День учителя 2019: найкращі поздоровлення у віршах і прозі

Найкращі вітання для улюблених вчителів і педагогів у прозі і віршах у їх професійне свято - День вчителя 2019
День вчителя 2019 в Україні припадає в цьому році на неділю 6 жовтня. У нашій країні це свято називається День працівників освіти, тому в цей день вітають всіх педагогів, не тільки в школі.
Напередодні цього свята Styler зібрав найкращі поздоровлення в прозі і віршах. Тепер у вас є можливість привітати улюбленого педагога не лише подарунком.
Красиво і оригінально подякувати улюблених вчителів за їх нелегку працю можна словами побажань у віршах:
В цей святковий час
Прийміть побажання від нас!
Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,
І з ним вам прожити не меньше ста літ.
Хай горе обходить вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай кожен день до вас приходить радість,
І дового десь блукає старість,
Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи.
***
Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.
Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,
Дай вам, Боже, ще довго молодіти,
Та й не одну осінь ще з нами зустріти.
За те тепло, що в серці нам вкладаєте,
Любов до рідної землі,
За те добро, якого нас навчаєте,
Спасибі, дорогі учителі!
Фото: Вітання з Днем учителя в віршах (pixabay.com/MaxxGirr)
Привітання з Днем вчителя 2019 в прозі прозвучать урочисто і щиро на сцені шкільного концерту чи просто в розмові, або, як тост за столом.
Учитель - це не професія, вчитель - це ціле життя, і воно віддане школі і учням. Сьогодні ваше свято, і ми бажаємо вам сили і міцного здоров'я.
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Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя!
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Вітаю зі святом Дня вчителя! Ви - світлі й талановиті люди. Ваша мудрість і знання - запорука успішного виховання наших дітей. Вірю, що добро, яким ви огортаєте серця учнів, повернеться до вас сторицею. Бажаю зберігати оптимізм і надії, мати здоров'я і терпіння, достаток і щастя!
День учителя: традиції святкування в Україні
Якщо вам необхідно офіційно зі сцени привітати педагогів, візьміть на замітку ці фрази.
Шановні вчителі!
Ви даруєте дітям частинку душі,
Допомогти ви завжди їм готові,
Для вас — теплота цих радісних рядків
І щирість кожного слова:
Нехай допомагає удача у всьому,
Нехай життя буде сонцем зігріта.
Добра, натхнення вам день за днем,
Гармонії, творчості, світла!
***
Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з Днем учителя! Високо цінуємо щедрість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до нас — своїм учням! Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості тіла й духу, радості від вашої нелегкої праці і усіляких успіхів в особистому житті! Нехай вас оточують повагу і любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і наша подяка!
Подарунок на День вчителя: топ-10 кращих ідей
Дуже приємно вчителю отримати побажання та привітання від власних вихованців. Ось декілька варіантів побажань для першої вчительки від випускників:
Вчителю мудрий,
Вчителю добрий,
Нас научили ви,
Нас ви ростили,
Дай Боже щастя,
Вам, справжня людина,
Щоб мали терпіння,
Щоб мали сили.
***
Я пам'ятаю кожне ваше слово
Дивлюсь, заходите ви в клас
І дзвонить ранком дзвоник малиново,
І вчителька стрічає знову нас.
На синіх вікнах райдуга повисла,
Вона до школи кличе мене знов.
Учителька, ви перша наша пісня
Як пісня птаха з гомінких дібров.
Круті дороги доля нам простеле
Вам же допоможе
Так її любити
Мудрий ваш наставник
Рідний ваш учитель.
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До речі, короткі привітання з Днем вчителя 2019 підійдуть для святкових смс-повідомлень. Надішліть таке повідомлення педагогу - йому буде дуже приємно.
Прийміть уклін від нас земний!
Хай дасть вам Бог прожити ще 100 літ
І залишити у житті лиш добрий слід!
***
Прийміть від мене привітання - найпалкіші,
А з ними побажання - найщиріші -
Добра, поваги, злагоди, любові,
Багатої на щастя долі!