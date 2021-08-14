Українці після відпочинку на курортах на Азовському морі скаржаться на інтоксикацію

Туристи, які відпочили на курортах на курортах на узбережжі Азовського моря під Запоріжжям, скаржаться на випадки інтоксикації організму, яка могла проявитися внаслідок великої кількості медуз - при контакті з ними.

Таке отруєння особливо ймовірно, якщо людина має ослаблену імунну систему.

Більшість інтоксикацій в морі обумовлені контактом з кишковопорожнинними. У цій групі безхребетних з понад 9 тисяч видів приблизно 100 належать до типу стрекаючі (Cnidaria) та вважаються отруйними.

Тим часом не обов'язково, щоб цей комплекс симптомів, що з'являються при попаданні в тканини отруйних речовин, був викликаний дотиком медуз або щоб вони жалили. Інтоксикацію може викликати навіть сам запах організмів, що розкладаються, якщо їх не прибирають з пляжу, і вони лежать на сонці, а людина вдихає ці пари.

Медики радять при опіках медуз в Азовському морі промивати хворе місце морською водою.

Також серед рекомендацій лікарів - зміна купального костюма після виходу з води на пляжі.