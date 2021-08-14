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Українці після відпочинку на курортах на Азовському морі скаржаться на інтоксикацію

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Запорізька область, Субота 14 серпня 2021 09:34
Українці після відпочинку на курортах на Азовському морі скаржаться на інтоксикацію Фото: курортники на Азовському морі зіткнулися з новою неприємністю
Автор: Володимир Костирін

Туристи, які відпочили на курортах на курортах на узбережжі Азовського моря під Запоріжжям, скаржаться на випадки інтоксикації організму, яка могла проявитися внаслідок великої кількості медуз - при контакті з ними.

Про це пише видання "РІА Мелітополь".

Таке отруєння особливо ймовірно, якщо людина має ослаблену імунну систему.

Більшість інтоксикацій в морі обумовлені контактом з кишковопорожнинними. У цій групі безхребетних з понад 9 тисяч видів приблизно 100 належать до типу стрекаючі (Cnidaria) та вважаються отруйними.

Тим часом не обов'язково, щоб цей комплекс симптомів, що з'являються при попаданні в тканини отруйних речовин, був викликаний дотиком медуз або щоб вони жалили. Інтоксикацію може викликати навіть сам запах організмів, що розкладаються, якщо їх не прибирають з пляжу, і вони лежать на сонці, а людина вдихає ці пари.

Медики радять при опіках медуз в Азовському морі промивати хворе місце морською водою.

Також серед рекомендацій лікарів - зміна купального костюма після виходу з води на пляжі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про медуз, і наскільки вони небезпечні.

Також повідомлялося, що нещодавно на березі Азовського моря знайшли химерних створінь.

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Запорожская область Азовское море Кирилловка
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