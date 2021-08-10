На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)
На березі Азовського моря в Бердянську знайшли чудернацьких створінь, які схожі на Норберта і Деггета із відомого мультсеріалу "Злюки бобри".
Фотографіями знахідки поділилася Людмила Карпенко у Facebook-спільноті "Тваринний світ України".
"Ніби диковинні тваринки", - підписала світлини жінка.
Ось такі створіння були знайдені на березі Азовського моря (фото: facebook.com/groups/tvarynnyy.svit.ukrayiny)
Що це таке?
У мережі відразу почали гадати: що це за створіння?
"Що воно таке?! Морський дикобраз?" - запитав один з юзерів.
Однак як виявилося, нічого "потойбічного" у них немає. Це - мідії з яйцекладкою рапана. При чому, їх у Азовському морі не повинно було б бути, адже водойма вважається недостатньо солоною для цих хижих скельних равликів.
"Вже і у Азовському морі рапан мідії нищить... Думав, що недостатня солоність азовської води буде його стримувати..." - написав еколог Віктор Раков.
До слова, декому знахідка нагадала кумедних братів-бобрів Норберта і Деггета із популярного у кінці 90-х мультсеріалу "Злюки бобри".
Персонажі мультсеріалу "Злюки бобри" (фото: wikipedia.org)
Зауважимо, що Азовське море солонішає з кожним роком. Прісної води з річок надходить все менше, що компенсується більш солоною водою з Чорного моря через Керченську протоку.
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