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На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)

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Бердянськ, Вівторок 10 серпня 2021 21:31
На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото) На березі Азовського моря знайшли дивних створінь (фото: facebook.com/groups/tvarynnyy.svit.ukrayiny)
Автор: Styler

На березі Азовського моря в Бердянську знайшли чудернацьких створінь, які схожі на Норберта і Деггета із відомого мультсеріалу "Злюки бобри".

Фотографіями знахідки поділилася Людмила Карпенко у Facebook-спільноті "Тваринний світ України".

"Ніби диковинні тваринки", - підписала світлини жінка.

На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)

Ось такі створіння були знайдені на березі Азовського моря (фото: facebook.com/groups/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Що це таке?

У мережі відразу почали гадати: що це за створіння?

"Що воно таке?! Морський дикобраз?" - запитав один з юзерів.

Однак як виявилося, нічого "потойбічного" у них немає. Це - мідії з яйцекладкою рапана. При чому, їх у Азовському морі не повинно було б бути, адже водойма вважається недостатньо солоною для цих хижих скельних равликів.

"Вже і у Азовському морі рапан мідії нищить... Думав, що недостатня солоність азовської води буде його стримувати..." - написав еколог Віктор Раков.

До слова, декому знахідка нагадала кумедних братів-бобрів Норберта і Деггета із популярного у кінці 90-х мультсеріалу "Злюки бобри".

На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)

Персонажі мультсеріалу "Злюки бобри" (фото: wikipedia.org)

Зауважимо, що Азовське море солонішає з кожним роком. Прісної води з річок надходить все менше, що компенсується більш солоною водою з Чорного моря через Керченську протоку.

До речі, читайте також про пляжі Бердянська, про які не пишуть у путівниках.

Раніше ми писали, що у Залізному Порту - аншлаг туристів через низькі ціни на відпочинок.

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Бердянськ Азовское море
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