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Украинцы после отдыха на курортах на Азовском море жалуются на интоксикацию

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Запорожская область, Суббота 14 августа 2021 09:34
Украинцы после отдыха на курортах на Азовском море жалуются на интоксикацию Фото: курортники на Азовском море столкнулись с новой неприятностью
Автор: Владимир Костырин

Отдохнувшие на курортах на побережье Азовского моря под Запорожьем туристы жалуются на случаи интоксикации организма, которая могла проявиться вследствие большого количества медуз - при контакте с ними.

Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

Такое отравление особенно вероятно, если человек имеет ослабленную иммунную систему.

Большинство интоксикаций в море обусловлены контактом с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9 тысяч видов примерно 100 относятся к типу стрекающих (Cnidaria) и считаются ядовитыми.

Между тем не обязательно, чтобы этот комплекс симптомов, появляющихся при попадании в ткани ядовитых веществ, был вызван касанием медуз или чтобы они жалили. Интоксикацию может вызвать даже сам запах разлагающихся организмов, если их не убирают с пляжа, и они лежат на солнце, а человек вдыхает эти пары.

Медики советуют при ожогах медуз в Азовском море промывать больное место морской водой.

Также среди рекомендаций врачей - смена купального костюма после выхода из воды на пляже.

Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о медузах, и насколько они опасны.

Также сообщалось, что недавно на берегу Азовского моря нашли причудливых созданий.

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Запорожская область Азовское море Кирилловка
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