Українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова": відео та фото
Українські війська продовжують запеклу боротьбу з російськими ворожими військами, які вторглися на нашу землю. До них приєднуються пересічні українці, які виходять на вулиці, зупиняючи танки, закидають техніку ворога коктейлями "Молотова".
Дивіться нижче в матеріалі доказ того, що наша нація зараз єдина, як ніколи.
У місті Буча Київської області місцеві мешканці кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль "Молотова". У підсумку техніка загорілася.
А в Харкові російські загарбники втекли з бронемашини і сховалися під під'їздом. Очевидці розповідають, що вони намагалися сховатися від вогню пострілів з приватних будинків, - пише "Оперативний ЗСУ".
А ось у Корюківці, Чернігівської області, місцеві зупинили колону російських танків "живою стіною".
Ще одне відео з Корюківки.
Раніше ми писали, що під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова".
Також повідомлялося, що матрос пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст і не дати ворогові пройти.