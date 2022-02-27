Українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова": відео та фото

Українські війська продовжують запеклу боротьбу з російськими ворожими військами, які вторглися на нашу землю. До них приєднуються пересічні українці, які виходять на вулиці, зупиняючи танки, закидають техніку ворога коктейлями "Молотова".

Дивіться нижче в матеріалі доказ того, що наша нація зараз єдина, як ніколи.