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Українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова": відео та фото

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Неділя 27 лютого 2022 10:10
Українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова": відео та фото Колаж РБК-Україна: українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова"
Автор: Світлана Мащенко

Українські війська продовжують запеклу боротьбу з російськими ворожими військами, які вторглися на нашу землю. До них приєднуються пересічні українці, які виходять на вулиці, зупиняючи танки, закидають техніку ворога коктейлями "Молотова".

Дивіться нижче в матеріалі доказ того, що наша нація зараз єдина, як ніколи.

У місті Буча Київської області місцеві мешканці кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль "Молотова". У підсумку техніка загорілася.

А в Харкові російські загарбники втекли з бронемашини і сховалися під під'їздом. Очевидці розповідають, що вони намагалися сховатися від вогню пострілів з приватних будинків, - пише "Оперативний ЗСУ".

Українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями &quot;Молотова&quot;: відео та фото

А ось у Корюківці, Чернігівської області, місцеві зупинили колону російських танків "живою стіною".

Ще одне відео з Корюківки.

Раніше ми писали, що під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова".

Також повідомлялося, що матрос пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст і не дати ворогові пройти.

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