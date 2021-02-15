Що таке Clubhouse і чому всі хочуть туди потрапити. Відповіді на хвилюючі питання
З початку 2021 року багато хто заговорив про програму Clubhouse, яке є в деякому сенсі заміським клубом, де можна поспілкуватися з Ілоном Маском чи Марком Цукербергом. Але потрапити туди можна тільки за спеціальними інвайтами (запрошеннями).
Що ж таке додаток Clubhouse? І як стати його частиною? Читайте детально у матеріалі Styler.
Що таке Clubhouse?
Clubhouse - це ексклюзивний додаток для соціальних мереж, доступний тільки за запрошеннями. Він являє собою гібрид конференц-зв'язку, Talkback-радіо і Houseparty.
Заснований додаток на аудіо-чаті, в якому користувачі можуть слухати розмови, інтерв'ю та обговорення між цікавими людьми на різні теми. А ось вхід в Clubhouse тільки за запрошенням. Ви не можете його просто завантажити і створити обліковий запис. Інвайт вам повинен відправити вже існуючий член.
Після приєднання ви можете вибирати цікаві теми - технології, книги, бізнес або здоров'я. І чим більше інформації ви надасте програмі про свої інтереси, тим більше розмов та людей Clubhouse порекомендує вам.
"Кімната для переговорів" схожа на конференц-зв'язок, але там деякі люди розмовляють, а більшість слухають. При цьому живу бесіду можна записувати.
Розповідаємо, що таке Clubhouse (фото: unsplash.com)
Як отримати запрошення в клуб?
Щоб приєднатися, користувач Clubhouse повинен відправити інвайт з свого додатку, який дає вам доступ до налаштування облікового запису. Якщо вас запросили, ви побачите текстове посилання на ваш номер телефону, яке направить на сторінку реєстрації в додатку.
Однак користувачі Clubhouse не можуть просто відправити запрошення кожному, хто хоче приєднатися, адже існуючим користувачам спочатку доступні лише два запрошення.
Яке відношення до додатка має Ілон Маск?
Clubhouse існує з березня 2020 року. Але зовсім недавно це стало мейнстрімом, коли Ілон Маск провів аудіочат в Clubhouse з генеральним директором Robinhood Владом Тєнєвим.
Захід перевищив ліміт переговорної кімнати програми і транслювався в прямому ефірі на YouTube.
На 1 лютого 2021 року Clubhouse налічує вже 2 мільйони користувачів (у травні 2020-го було 1500). Тепер Clubhouse оцінюється в 1 мільярд доларів.
Як отримати інвайт у Clubhouse
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