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Е-лікарняний та цифровий підпис: у "Дія" з'являться нові послуги

Київ, Четвер 21 січня 2021 21:02
Е-лікарняний та цифровий підпис: у "Дія" з'являться нові послуги
Фото: сервіс Дія (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство цифрової трансформації України анонсували розширення переліку послуг в державному сервісі "Дія". Нові послуги з'являться вже найближчим часом.

Про це повідомили в Telegram-каналі сервісу "Дія".

Цифровий підпис

Найближчим часом українці за допомогою застосунку "Дія" зможуть отримати сучасний цифровий підпис, який полегшить отримання послуг онлайн. Обіцяють, що КЕП можна буде отримати за декілька кліків в смартфоні.

"Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги", - розповіли в Мінцифрі.

Онлайн зміна місця реєстрації

Також цього року Мінцифра планує запустити онлайн зміну місця реєстрації за допомогою "Дії". Наприкінці минулого року уряд запровадив експериментальний проект з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання онлайн.

Будівельні послуги

Очікується, що цього року в "Дії" з'являться онлайн-послуги для сфери будівництва: початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.

Автоматична реєстрація бізнесу

Мінцифра планує цього року автоматизувати реєстрацію послуг фізичних осіб підприємців. Зокрема, міністерство готує відповідні зміни до українського законодавства, які дозволять реєструвати ФОП без участі реєстратора.

Е-лікарняний та податкові послуги

Крім того, у 2021 році українці зможуть позбутися паперових лікарняних. Коли саме буде впроваджено електронний лікарняний, поки невідомо. Також планується оптимізація та переведення в "Дію" послуг кабінету платника податків.

Нагадаємо, в Україні планують запустити онлайн-сервіс для комунікації громадян з органами влади. Мінцифра анонсувала появу платформи е-демократії "ВзаємоДія".

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