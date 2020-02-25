МОЗ опублікував рекомендації для захисту від коронавірусу

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МОЗ радить уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ

Для захисту від коронавірусу українцям радять уникати контактів з людьми з ознаками високої температури та кашлем. Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, на сайті МОЗ опубліковано відео, в якому йдеться про те, як знизити ризик зараження новим різновидом коронавірусу. Українцям радять, перш за все, уникати контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель.

Також українцям рекомендують правильно використовувати медичні маски і засоби індивідуального захисту (особливо в медичних установах), мити руки з водою і милом або дезінфікувати засобом на основі спирту.

Крім того, МОЗ радить уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту ретельно мити руки, а під час приготування їжі ретельно обробляти м'ясні продукти.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який контактував з вихідцями з Китаю на ринку в Угорщині. За результатами обстеження, коронавірус у нього не виявили.

Відсьогодні на кордоні з Угорщиною почався температурний скринінг людей, які їдуть до України.