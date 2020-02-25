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Депутат з "Слуги народу" вразила одкровенням: коронавірус - це афера

STYLERЖиття    25.02.2020 - 08:21
Депутат з "Слуги народу" вразила одкровенням: коронавірус - це афера
Депутат Слуги народу назвала коронавірус аферою (фото: Facebook/Liza Bogutskaya)

Народний депутат поділилася "одкровеннями"

Народний депутат з партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька вважає, що коронавірус - це найбільша афера людства. Своїми думками нардеп поділилася на Facebook-сторінці. Також вона висловилася на тему мовного питання в Україні і на тему деяких політиків. Парламентарій висловилася, що вона іноді не в силах терпіти, тому вирішила висловитися публічно.

"Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває.
1. Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу.
2. Я впевнена в тому, що мовні (мовні) розбіжності виносяться на порядку кожен раз, коли потрібна чергова революція. Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює. 3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук - повинні сидіти у в'язниці. Це все тому, що іноді я не в силах терпіти", - написала Богуцька.

Українці в коментарях відразу ж відреагували на висловлювання Богуцької.

  • Вірус запущений навмисне, це факт.
  • Перевірка на істинність глобалізації.
  • Ліза, що з українськими каналами, про що говорять люди.?У мене все норм, але іншим відключено і віщають Медведчука..
  • З посади за грати - було б гарно, серьйозно і надійно.

Депутат з &quot;Слуги народу&quot; вразила одкровенням: коронавірус - це афераСкріншот коментарів (Facebook)

Це вже не перший раз, коли депутати від "Слуги народу" висловлюються про коронавірус. Так, наприклад, народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що смертельний вірус з китайської провінції Ухань – це маркетинговий хід.

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