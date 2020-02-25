ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії через підозру на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 16:02
У Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії через підозру на коронавірус
Ілюстративне фото (stan.kz)

Наразі лікарі перевіряють жінку

До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії, її перевіряють на новий тип коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Марії Поліщук, поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

"Так, є такий випадок. Жінку госпіталізували. Все, що ми знаємо про неї наразі, - жінка приїхала з Італії. Лікарі її перевіряють", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралась на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

Як повідомлялося, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. Спочатку чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині.

Сьогодні стало відомо, що після обстеження у мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилила заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні тим, хто прилетів із країн азійського напрямку.

У Закарпатській області відсутні тести для перевірки на коронавірус, - ОДА Європарламент закликав співробітників, які відвідували Італію, працювати з дому
Новини України УкраїнаЧернівціКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся