У Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії через підозру на коронавірус

Ілюстративне фото (stan.kz)

Наразі лікарі перевіряють жінку

До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії, її перевіряють на новий тип коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Марії Поліщук, поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

"Так, є такий випадок. Жінку госпіталізували. Все, що ми знаємо про неї наразі, - жінка приїхала з Італії. Лікарі її перевіряють", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралась на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

Як повідомлялося, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. Спочатку чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині.

Сьогодні стало відомо, що після обстеження у мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилила заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні тим, хто прилетів із країн азійського напрямку.