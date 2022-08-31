Українців масово кидають з "грошовою допомогою від ООН": про що мова

Українців стали обманювати шахраї, які спекулюють на темі грошових виплат. Так, останнім часом аферисти використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста і т.д. вони обіцяють виплати "за рахунок конфіскованих активів Росії", посилаються на недіючі рішення різних органів влади України.

Про афери попереджають в Держспецзв'язку.

Як працює злочинна схема

Так, зловмисники діють у соцмережі Facebook. У публікаціях вони пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого "Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених коштів".

На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату при наданні персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат – дані банківської карти будуть скомпрометовані.

Як не попастися на гачок шахраїв

Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів - особливо коли мова йде про будь-які виплати. Перевіряйте дані. При необхідності уточніть по телефону або під час особистого візиту.

Ніколи не вводьте реквізити платіжних карт на незнайомих і підозрілих вебсайтах.

Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті - негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного додатку, гарячої лінії банку або через Інтернет-банкінг.

Список сторінок шахраїв в соцмережах:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/

hXXps://www.facebook[.] com/ЄДопомога-107571865413656/

hXXps://www.facebook[.] com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/

hXXps://www.facebook[.] com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/

hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/

hXXps://www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/

hXXps://www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/

hXXps://www.facebook[.] com / people / Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/

hXXps://www.facebook[.] com/people/Новини-247/100084930128994/

hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/