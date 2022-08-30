Українці зможуть отримати 18 тисяч гривень після повернення з евакуації: хто може розраховувати на допомогу

Українці, які змушені були евакуюватися за кордон через військові дії й вирішили повернутися додому, можуть отримати грошову допомогу від міжнародної спільноти Vidnova Fellowship.

Хто може розраховувати на фінансову допомогу і як оформити заявку - читайте в матеріалі нижче.

Товариство Vidnova Fellowship надає допомогу українцям у розмірі 18 тисяч гривень як спеціальну стипендію.

Оформити допомогу можуть громадяни України, які змушені були евакуюватися за кордон і вирішили повернутися додому - в будь-яку область або місто. Друга умова - українці повинні мати досвід роботи в таких сферах:

Культурний менеджмент

Мистецтво

Неформальна освіта

Соціальне підприємництво та інновації

Захист прав людини

Медіа

Екологія та охорона навколишнього середовища

"В Україні ініціатива діятиме з жовтня 2022 року до січня 2023 року", - повідомили у Vidnova Fellowship.

Щоб взяти участь у цій програмі, потрібно заповнити заявку в онлайн-формі на сайті спільноти до 10 вересня 2022 року.

Прочитати більш детальну інформацію та заповнити анкету на фінансову допомогу можна за цим посиланням.