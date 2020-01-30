Українці можуть не платити за світло: названий спосіб

Світло в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, як можна не платити за світло

За світло в Україні можна не платити, якщо замість споживача стати виробником електроенергії завдяки установці поновлюваних джерел енергії. Про це розповів колишній голова Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

За словами експерта, концепція самостійного виробництва і споживання електроенергії - ідеальна для ринку України, оскільки в енергосистемі країни відсутня гнучкість.

Він також зазначив, що паралельно з цим потрібно запровадити стимулююче законодавство, яке дозволить встановлювати системи акумулювання енергії. Про це повідомляє "Энергореформа".

Савчук каже, що стимулювання українців до виробництва електроенергії дозволить зробити енергосистему нашої країни більш гнучкою і стабільною. При цьому люди зможуть продавати електроенергію.

Експерт також зазначив, що Україна поки не готова до такої енергетичної зміни, оскільки заважають недоліки, які існують в законодавстві. Потрібні серйозні зміни, і технічна спроможність реалізувати це.

Нагадаємо, що Українцям пояснили, як правильно розраховуватися за комунальні послуги. Ті, у кого пільги, часто скаржаться, що не можуть розібратися, скільки їм потрібно доплатити до суми, яку виділяє держава.