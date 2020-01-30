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Украинцы могут не платить за свет: назван способ

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 18:22
Украинцы могут не платить за свет: назван способ
Свет в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказали, как можно не платить за свет

За свет в Украине можно не платить, если вместо потребителя стать производителем электроэнергии благодаря установке возобновляемых источников энергии. Об этом рассказал бывший глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

По словам эксперта, концепция самостоятельного производства и потребления электроэнергии - идеальная для рынка Украины, поскольку в энергосистеме страны отсутствует гибкость.

Он также отметил, что параллельно с этим нужно ввести стимулирующее законодательство, которое позволит устанавливать системы аккумулирования энергии. Об этом сообщает "Энергореформа".

Савчук говорит, что стимулирование украинцев к производству электроэнергии позволит сделать энергосистему нашей страны более гибкой и стабильной. При этом люди смогут продавать электроэнергию.

Эксперт также отметил, что Украина пока не готова к такому энергетическому изменению, поскольку мешают недостатки, которые существуют в законодательстве. Нужны серьезные изменения, и техническая способность реализовать это.

Напомним, что Украинцам пояснили, как правильно рассчитываться за коммунальные услуги. Те, у кого льготы, часто жалуются, что не могут разобраться, сколько им нужно доплатить к сумме, которую выделяет государство.

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