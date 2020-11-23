На відео потрапило падіння метеорита на Землю: яскрава вогненна куля в нічному небі

На відео потрапив момент падіння метеорита на Землю (ілюстративне фото: pixabay.com)

Падіння метеорита сталося ввечері в минулу середу

У середу ввечері, приблизно в 100 кілометрах на південь від австралійського узбережжя Тасманії, вчені, які перебували на борту дослідницького судна стали свідками падіння метеорита. О 9: 21 вечора за місцевим часом яскраво-зелений метеорит пронісся по небу, перш ніж розбитися над Тасмановим морем, зникнувши з очей всього за кілька коротких секунд. Про це пише видання Science Alert.

Якщо щось і проб'ється крізь атмосферу, то, швидше за все, незабаром опиниться на дні океану. Але, на щастя, неймовірне падіння метеорита бачили не тільки люди. Прилад RV веде пряму трансляцію 24/7, і за щасливою випадковістю камера опинилася в потрібному положенні, щоб відобразити його падіння цілком.

"Метеорит перетинає небо прямо перед кораблем, а потім розпадається – це було приголомшливо дивитися кадри, і нам дуже пощастило, що ми відобразили все це у прямому ефірі з корабля. Розміри і яскравість метеорита були неймовірні", – говорить менеджер CSIRO Voyage Джон Хупер.

При цьому, попри те, що відео чорно-біле, очевидці стверджують, що метеорит був зеленого кольору. Повідомляється, що зелені метеорити не дуже рідкісні. У той час як колір нам про нього розповідає небагато, інтенсивна яскравість вогняної кулі є ознакою розміру і швидкості об'єкта.

"Понад 100 тонн природного космічного сміття щоденно потрапляє в атмосферу Землі. Більша його частина залишається непоміченою, оскільки відбувається над безлюдною місцевістю, наприклад, над Південним океаном", - пояснив астроном CSIRO Глен Негл.

Хоча обсяг космічного сміття, яке потрапляє в атмосферу, звучить досить страхітливо, невеликі метеорити навряд чи викличуть у нас проблеми на поверхні. У NASA є список великих астероїдів, які він відстежує, але більшість маленьких метеоритів згорають в атмосфері та залишають мало слідів, так само як і цей.

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