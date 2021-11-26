Українці будуть купувати квитки на поїзди по-новому: що змінилося

"Укрзалізниця" внесла зміни в правила продажу залізничних квитків і скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів.

Про це 26 листопада передали в прес-службі УЗ.

Таким чином, покупку квитків на регіональні поїзди спростили, і в поїзди тепер можна сідати, маючи бланки замовлень.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" хоче переглянути тарифне регулювання, щоб на вартість квитків на поїздки в пасажирських поїздах впливала дата їх покупки/замовлення.

Нагадаємо також, нещодавно "Укрзалізниця" скоротила кількість місць у поїздах, які бронювалися для залізничників, і таким чином для звичайних пасажирів буде доступно більше квитків.