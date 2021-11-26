Українці будуть купувати квитки на поїзди по-новому: що змінилося
Колаж РБК-Україна: в "Укрзалізниці" спростила для пасажирів покупку квитків
"Укрзалізниця" внесла зміни в правила продажу залізничних квитків і скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів.
Про це 26 листопада передали в прес-службі УЗ.
Таким чином, покупку квитків на регіональні поїзди спростили, і в поїзди тепер можна сідати, маючи бланки замовлень.
Як було і що тепер
- Раніше пасажирам при купівлі квитків на регіональні поїзди через офіційний сайт booking.uz.gov.ua отримували на електронну пошту бланк замовлення.
- Далі його потрібно було обміняти в касі на проїзний документ.
- Так, без цього пасажирів, у яких були просто бланки замовлень, в поїзд не пускали.
- В "Укрзалізниці" спростили процес, для чого вирішили низку технічних питань - тепер оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів вже скасовано.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" хоче переглянути тарифне регулювання, щоб на вартість квитків на поїздки в пасажирських поїздах впливала дата їх покупки/замовлення.
Нагадаємо також, нещодавно "Укрзалізниця" скоротила кількість місць у поїздах, які бронювалися для залізничників, і таким чином для звичайних пасажирів буде доступно більше квитків.