Украинцы будут покупать билеты на поезда по-новому: что изменилось

"Укрзализныця" внесла изменения в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов.

Об этом 26 ноября передали в пресс-службе УЗ.

Таким образом, покупку билетов на региональные поезда упростили, и в поезда теперь можно садиться, имея бланки заказов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" хочет пересмотреть тарифное регулирование, чтобы на стоимость билетов на поездки в пассажирских поездах влияла дата их покупки/заказа.

Напомним также, недавно "Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников, и таким образом для обычных пассажиров будет доступно больше билетов.