Украинцы будут покупать билеты на поезда по-новому: что изменилось
Коллаж РБК-Украина: в "Укрзализныце" упростила для пассажиров покупку билетов
"Укрзализныця" внесла изменения в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов.
Об этом 26 ноября передали в пресс-службе УЗ.
Таким образом, покупку билетов на региональные поезда упростили, и в поезда теперь можно садиться, имея бланки заказов.
Как было и что теперь
- Раньше пассажирам при покупке билетов на региональные поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на электронную почту бланк заказа.
- Далее его нужно было обменять в кассе на проездной документ.
- Так, без этого пассажиров, у которых были просто бланки заказов, в поезд не пускали.
- В "Укрзализныце" упростили процесс, для чего решили ряд технических вопросов - теперь оформление бланков заказов для региональных поездов уже отменено.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" хочет пересмотреть тарифное регулирование, чтобы на стоимость билетов на поездки в пассажирских поездах влияла дата их покупки/заказа.
Напомним также, недавно "Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников, и таким образом для обычных пассажиров будет доступно больше билетов.