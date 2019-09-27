Українцям дозволили відрізати опалення в квартирах: як це зробити

Опалення в Україні можна буде відрізати (фото: mediasat.info)

Як відключиться від централізованого опалення і гарячої води - в матеріалі Styler

Українці, що проживають в багатоквартирних будинках зможуть за власною ініціативою відключатися від централізованих систем опалення і гарячої води. Наказ Мінрегіонбуду набрав чинності з 17 вересня 2019 року.

Замість цього мешканці зможуть встановлювати систему індивідуального теплопостачання. Але при цьому дозвіл на подібні міру будуть видаватися лише у разі, якщо не менше 50% квартир і інших нежилих приміщень цього будинку вже відключені від централізованої системи.

Крім того, відключитися можна буде тільки в неопалювальний сезон, тобто до 1 жовтня.

Рішення про відключення повинен приймати орган місцевого самоврядування. І для цього власникові потрібно подати заяву. А на офіційних інтернет-сторінках органів самоврядування має бути перелік будинків, в яких не менше половини квартир вже відключилися від системи опалення.

Опалення в Україні можна буде відрізати (фото: mediasat.info)

Як альтернативу дозволено користуватися газовим або електричним опаленням, а також використовувати бойлер або газову колонку для нагріву води.

Тим не менш, платіжки за тепло приходити все одно будуть, так як централізоване опалення розраховане на будинок в цілому, а не на окрему квартиру. А без платіжок можна залишитися, тільки якщо відключитися всім будинком.