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Українці будуть платити за газ по-новому: усі подробиці

STYLERЖиття    13.10.2019 - 15:02
Українці будуть платити за газ по-новому: усі подробиці
Українці будуть оплачувати газ за новою формулою (фото: РБК-Україна)

Уряд підготував нову формулу, за якою українці будуть платити за газ

З 1 січня 2020 року в Україні вводиться новий розрахунок тарифу на газ. При цьому ціна на "блакитне паливо" буде залежати від промислової вартості для "Нафтогазу". Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Варто зазначити, що ціна для промислових споживачів у "Нафтогазу" вище, ніж в середньому по ринку. Тому можна сміливо припустити, що ціна на газ збільшиться і для простих обивателів.

Кабмін вже прийняв рішення про перехід на ринкові ціни. Чиновники можуть змінити документ, але тоді їм доведеться роз'яснити Міжнародному валютному фонду, навіщо вони порушили взяті на себе зобов'язання.

Українці будуть платити за газ по-новому: усі подробиці

Українці будуть оплачувати газ за новою формулою (фото: РБК-Україна)

Ринкова вартість газу є одною з важливих умов співпраці з МВФ. У цьому випадку скасування документа може означати зрив переговорів з кредитором. Експерти зазначають, що якщо МВФ не буде підтримувати Україну, то приплив інвестицій в країну може значно знизиться.

Аналітик Єгор Комов вважає, що газ може подорожчати в межах 20%. При цьому ціна почала зростати вже з жовтня місяця.

Нагадаємо, що експерти дали несподіваний прогноз щодо цін на продукти в Україні. Ціни на продукти продовжують зростати незалежно від зниження вартості. Це пов'язано з тим, що в Україну повернулася інфляція.

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