Ціни на продукти в Україні: експерти дали несподіваний прогноз

Ціни на продукти в Україні (колаж РБК-Україна)

Вартість продуктів харчування в Україні збільшується, не дивлячись на зміцнення гривні

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати незалежно від курсу валют. Пов'язано це з тим, що інфляція повернулася з початком осені. За даними Держслужби статистики, після тримісячного зниження цін влітку у вересні все подорожчало в середньому на 0,7%. Що подорожчало і подешевшало найбільше – розповідає "Сьогодні".

Що подорожчало за місяць?

Продуктовий кошик додав в ціні +0,7% порівняно з серпнем. Лідером подорожчання стала гречка, яка стала коштувати на 21,4% більше (плюс близько 5 грн/кг). З решти продуктів найбільше піднялася ціна на фрукти (+2,4%), молоко (+1,7%), соняшникову олію (+1,4%), сир (+1,2%), хліб (+1,1%), рибу і рибопродукти (+1%), спиртне і тютюн (+1%).

Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

Серед промтоварів і послуг найбільше зростання цін у вересні було на одяг та взуття: за місяць відповідно на 7,5% та 10,4%. Але враховуючи, що ці позиції з початку року стабільно дешевшали, то, порівняно з груднем 2018 року, вони коштують дорожче всього на 0,1% і 0,9%. Наприклад, середньостатистична чоловіча осіння куртка або пара черевиків чисто арифметично додали в ціні символічні пару гривень.

Зростання цін за рік

Але якщо порівняти ціни вересня 2019 року і вересня 2018-го, то подорожчання їжі і послуг за рік виявиться набагато значніше, на відміну від промтоварів, вартість яких не піднялася більш ніж на 2,1%. А в цілому вересень до вересня інфляція склала 7,5%, січень-вересень до січня-вересня – 8,8%.

Продовольчий кошик коштує більше на 9,1%. Найбільше засмутили ціни на овочі (+28%), хліб (+16,9%) і фрукти (+14,6%). Молоко за рік подорожчало на 12,3%, вершкове масло – на 11,8%.

Ціни на продукти в Україні (фото: УНІАН)

Вартість комунальних послуг збільшилася за рік на 5,4% (не подорожчала тільки електроенергія, а газ подешевшав). На 6,2% платимо тепер більше у разі хвороби, в тому числі за ліки на 4,5% більше, амбулаторні послуги – на 11,3%.

На 28% подорожчав проїзд по залізниці, на 15,7% – проїзд у міжміських автобусах. Послуги зв'язку тепер коштують більше на 14,5%, ніж рік тому, освіта – на 13,3%, відвідування ресторанів та проживання у готелях – на 11,3%.

Що подешевшало?

Фахівці Держстатистики побачили зниження цін у вересні порівняно з серпнем на курячі яйця (-6,3%), овочі (-5,1%), цукор (-1%). На 3% подешевшав природний газ, на 0,1-0,5% – ліки, паливо, зв'язок. На 2% подешевшали залізничні квитки.

У річному найдоступнішим продуктом стали курячі яйця, які подешевшали на 23,6% (на 4-5 грн/десяток). На 8,5% впала ціна на природний газ (близько 1 грн/куб. м), на 8,2% – на паливо (літр бензину А-95 став коштувати на 2,5-2,6 грн менше).

Прогнози експертів

Економісти кажуть, що осіннє зростання цін є традиційним, так як влітку інфляція гальмується зниженням вартості овочів і фруктів, які займають значну частку в структурі витрат українців.

"Ревальвація гривні серйозно "загальмувала" зростання цін, яке в нас традиційно починається з початком осені, після літньої дефляції, – говорить економіст Іван Нікітченко. – Тому рік до року цифра інфляції знизився з 8,8% до 7,5%. До кінця року темпи інфляції знизяться ще, досягнувши 6,5%, а можливо, і 6%".

Інфляція в жовтні-грудні буде порівнянна з вересневої, що в підсумку дасть її зниження рік до року до 7-8%.

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