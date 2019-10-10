"Нафтогаз" попередив про перехід на ринкові ціни газу для населення

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна газу буде залежати тільки від ціни в промисловості

З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення. Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України", під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Рабінович, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.

"Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни", - сказав він.

За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

У відповідності з постановою уряду "Нафтогаз" вже істотно знизив ціну на газ для населення в червні, липні, серпні і вересні.