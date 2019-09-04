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Скалецька назвала терміни запуску медреформи вторинної ланки

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 11:52
Скалецька назвала терміни запуску медреформи вторинної ланки
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Медична реформа вторинної ланки планується на 2020 рік

Медична реформа вторинної ланки в Україні має запуститися в 2020 році. Про це на прес-конференції заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні в Україні активно ведеться робота по реформі вторинної ланки.

"Ми активно працюємо в цьому напрямку, але ситуація склалася така... щоб запустити в наступному році повністю вторинку через Національну службу здоров'я, через договори, згідно з передбаченим законом гарантованим пакетом, ще багато не зроблено", - зазначила Скалецька.

У той же вона підкреслила, що робота з оптимізації закладів охорони здоров'я на сьогодні незадовільна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в "Слузі народу" вже після виборів запропонували для впровадження страхової медицини за два роки налагодити роботу системи, при якій за страховку сплачують роботодавці, а всі витрати на лікування громадян з низькими доходами покриває держава.

У МОЗ Уляни Супрун були проти такого підходу. У відомстві вважали, що для початку необхідно зрозуміти, скільки і яких медичних послуг потрібна українцям.

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