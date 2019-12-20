ВР встановила пільговий період для реорганізації закладів охорони здоров'я

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Пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року

Парламент прийняв у другому читанні законопроект №2428 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про невідкладні заходи у сфері охорони здоров'я". За документ проголосували 297 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачено встановити пільговий період для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства.

Так, пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року і передбачає звільнення від виконання кредиторських зобов'язань при реорганізації і необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов'язаннях, від необхідності проведення обов'язкової оцінки майна; спрощену процедуру передачі нерухомого майна; можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу підприємств.

Закон передбачає також перенесення терміну запровадження програми медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги на 1 квітня 2020 року, що дасть можливість установам охорони здоров'я завершити розпочату процедуру реорганізації.

Документом уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування у частині управління установами охорони здоров'я, які належать територіальним громадам або є об'єктами права спільної власності територіальних громад, формування і розвитку їх мережі, організації їх матеріально-технічного, кадрового і фінансового забезпечення, а також відповідальності за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

Комунальним установам охорони здоров'я надається можливість утворюватися і функціонувати як спільне комунальне підприємство згідно з законом "Про співробітництво територіальних громад".

Крім того, проектом передбачено поширити на водіїв бригад екстреної медичної допомоги умови оплати праці та заходи соціального захисту, передбачені для медичних працівників системи екстреної медичної допомоги частиною 4 статті 11 ЗУ "Про екстреної медичної допомоги".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька назвала кроки продовження медреформи у 2020 році. За її словами, у 2020 році на одержання медичної допомоги через контракти з клініками будуть спрямовані 72 мільярди гривень.