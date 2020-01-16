Українці будуть лікуватися абсолютно безкоштовно: повний перелік послуг

Нова медична програма запрацює в Україні з 1 квітня 2020 року
Безкоштовні медичні послуги за новим переліком запрацюють в Україні з 1 квітня 2020 року згідно з Програмою медичних гарантій. За що пацієнтам все ж доведеться доплатити, і за яких умов можна отримати лікування безкоштовно - в матеріалі Styler.
Так, на офіційному сайті МОЗ з'явився перелік безкоштовних медичних послуг. На цю програму в держбюджеті виділено 72 мільярди гривень, які "прийдуть до пацієнта" через Національну службу здоров'я України.
Також у міністерстві назвали п'ять пріоритетних медичних напрямів на 2020 рік. Це лікування гострого інфаркту та інсульту, родова допомога, ведення передчасно народжених дітей, а також рання діагностика онкології.
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Всі ці послуги можуть стати безкоштовними після отримання направлення від сімейного лікаря. Якщо людина прийде до лікаря вторинної медичної допомоги (наприклад, до хірурга) сама, без напрямку, то лікарня має право виставити йому рахунок за консультацію.
Без направлення можна буде безкоштовно звернутися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра або нарколога, а також при невідкладному стані.
Але косметологічні процедури, в тому числі масаж і косметична стоматологія залишаться платними.
Якщо ж у лікарні натякнуть на оплату або видадуть список того, що треба докупити - потрібно телефонувати на гарячу лінію НСЗУ 1677.