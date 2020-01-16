Украинцы будут лечиться абсолютно бесплатно: полный список услуг

Новая медицинская программа заработает в Украине с 1 апреля 2020 года
Бесплатные медицинские услуги по новому перечню заработают в Украине с 1 апреля 2020 года согласно Программе медицинских гарантий. За что пациентам все же придется доплатить, и при каких можно условиях получить услугу бесплатно - в материале Styler.
Так, на официальном сайте Минздрава появился перечень бесплатных медицинских услуг. На эту программу в госбюджете выделено 72 миллиарда гривен, которые "придут к пациенту" через Национальную службу здоровья Украины.
Также в министерстве назвали пять приоритетных медицинских направлений на 2020 год. Это лечение острого инфаркта и инсульта, родовая помощь, ведение преждевременно рожденных детей, а также ранняя диагностика онкологии.
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Все эти услуги могут стать бесплатными после получения направления от семейного врача. Если человек придет к врачу вторичной медицинской помощи (например, к хирургу) сам, без направления, то больница имеет право выставить ему счет за консультацию.
Без направления можно будет бесплатно обратится к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу, а также при неотложном состоянии.
Но косметологические процедуры, в том числе массаж и косметическая стоматология останутся платными.
Если же в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить - нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.