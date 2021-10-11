Українців чекають чотири дні вихідних поспіль: коли доведеться відпрацьовувати

Таким чином через три дні можна буде відпочивати 4 дні поспіль: 14,15,16,17 жовтня.

Це стосується тих, хто працює, на підприємствах, в установах і організаціях, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

Зазначимо, День захисників і захисниць України почав відзначатися 14 жовтня 2014 року. З 2015 року цей день є неробочим. До липня 2021 року свято називалося День захисника України.