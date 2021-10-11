Украинцев ждут четыре дня выходных подряд: когда придется отрабатывать

Таким образом через три дня можно будет отдыхать 4 дня подряд: 14,15,16,17 октября.

Это касается тех, кто работает, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Отметим, День защитников и защитниц Украины начал отмечаться 14 октября 2014 года. С 2015 года этот день является нерабочим. До июля 2021 года праздник назывался День защитника Украины.