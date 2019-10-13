Українців чекає приємний сюрприз з монетизацією субсидій: кому пощастить

Субсидії в Україні можна буде монетизувати після закінчення опалювального сезону. Вимоги до потенційних субсидіантів, як і правила подачі заяви, - не змінилися, а ось можливість отримати у готівкці зекономлені кошти стала простіше, пише "Сьогодні".

Як повідомляється, на початку 2019 року отримувати "живі" гроші мали право лише окремі категорії субсидіантів. Тепер така можливість надається всім.

У свою чергу монетизація можлива у двох варіантах: готівкова або безготівкова. Здавалося б, "безготівкова монетизація" – такий варіант виплат, який існував і раніше. Однак це не так. Різниця в тому, що раніше сума, нарахована у вигляді субсидії, відправлялася відразу на рахунки компаній – постачальників комунальних послуг, одержувач субсидії цих грошей не бачив і не міг ними скористатися. Тепер гроші будуть виплачувати не компаніям, а отримувачу субсидії. При безготівковій монетизації в "Ощадбанку" буде автоматично створений рахунок субсидіанта, на який будуть перераховуватися гроші з бюджету. По закінченні опалювального сезону зекономлені гроші можна буде зняти з рахунку і використовувати на свій розсуд.

Готівкова монетизація дозволяє отримувати "живі" гроші кожен місяць, причому не тільки в "Ощадбанку", а в будь-якому зручному банку (точніше, в будь-якому відділенні одного з 38 уповноважених банків) або у найближчому відділенні "Укрпошти" (гроші також може приносити додому листоноша). Однак, щоб скористатися готівкової монетизацією, необхідно подати заяву до 15 жовтня (тим, хто не подавав таку заяву раніше).

Тарифи ЖКГ в Україні (фото: РБК-Україна)

У зв'язку з монетизацією субсидій в квитанціях на оплату ЖКП тепер не буде вказана знижка в розмірі субсидії. Там буде вписана вся нарахована сума за ту чи іншу комунальну послугу. Платити субсидианту доведеться повну вартість отриманих комунальних послуг: частково – з власних коштів, частково – використовуючи гроші, переказані на ваш персональний рахунок розмірі нарахованої субсидії.

Нагадаємо, що українців чекає неприємний сюрприз з тарифами ЖКГ.