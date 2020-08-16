Українців змусять обміняти паспорти: кому доведеться це зробити обов'язково

В Україні хочуть поміняти всі паспорти на пластикові (Колаж РБК-Україна)

У новому законопроєкті зазначено, яким категоріям громадян доведеться обміняти паспорт обов'язково

В Україні вирішили відмовитися від паспортів старого зразка у вигляді книжечки та обміняти їх на нові пластикові документи.

Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроєкт про скасування паперових паспортів громадянина України й заміни їх на пластикові. Як зазначено в законопроєкті "Про паспорт громадянина України у формі книжечки", вимагати від громадян терміново здати паперові паспорти не будуть, але будуть встановлені нові терміни видачі для тих, що вже видані й деяким категоріям будуть обмінювати паспорти на пластикові обов'язково.

Кому видадуть нові пластикові паспорти автоматично:

Для громадян у віці від 16 до 25 років паспорти діятимуть до досягнення 25 років, а після – замість вклеювання нової фотографії доведеться обміняти паспорт на пластиковий.

Для громадян у віці від 25 до 45 років паспорт старого зразка буде чинний до 45 років, після – доведеться обміняти на пластиковий.

Для тих, кому вже понад 45 років - паспорт старого зразка буде діяти безстроково.

При псуванні, втраті, зміні особистих даних або через внесення неправильної інформації в паспорт-книжечку, незалежно від терміну його дії, новий паперовий паспорт видаватися не буде і його будуть відразу міняти на пластиковий.

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