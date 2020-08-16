Украинцев заставят обменять паспорта: кому придется это сделать обязательно

В Украине хотят поменять все паспорта на пластиковые (Коллаж РБК-Украина)

В новом законопроекте указано, каким категориям граждан придется обменять паспорт обязательно

В Украине решили отказаться от паспортов старого образца в виде книжечки и обменять их на новые пластиковые документы.

Кабинет министров Украины подает в Верховную Раду законопроект об отмене бумажных паспортов гражданина Украины и замены их на пластиковые. Как указано в законопроекте "Про паспорт гражданина Украины в форме книжечки", требовать от граждан срочно сдать бумажные паспорта не будут, однако будут установлены новые сроки выдачи для тех, что уже выданы и некоторым категориям будут обменивать паспорта на пластиковые обязательно.

Кому выдадут новые пластиковые паспорта автоматически:

Для граждан в возрасте от 16 до 25 лет паспорта будут действовать до достижения 25 лет, а после – вместо вклеивания новой фотографии придется обменять паспорт на пластиковый.

Для граждан в возрасте от 25 до 45 лет паспорт старого образца будет действителен до 45 лет, после – придется обменять на пластиковый.

Для тех, кому уже больше 45 лет - паспорт старого образца будет действовать бессрочно.

При порче, потере, смене личных данных или по причине внесения неправильной информации в паспорт-книжечку, независимо от срока его действия, новый бумажный паспорт выдаваться не будет и его будут сразу менять на пластиковый.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить и оплатить новые штрафы за нарушение ПДД в Украине.

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