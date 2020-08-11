Нові штрафи за порушення ПДР в Україні: як перевірити і сплатити

Штрафи за порушення ПДР (колаж: РБК-Україна)

Існує безліч зручних способів, як сплатити штраф за порушення ПДР

В Україні вже понад місяць працює система автофіксації порушень ПДР. З 1 червня по 1 липня було винесено 398 410 постанов про адміністративні правопорушення, з яких було сплачено 219 040.

Зараз камери реєструють перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, а також рух машин по смузі громадського транспорту. Про це повідомляє ТСН.

Більшість водіїв дотримуються правил, але вони хочуть бути впевнені, що на їх ім'я не надіслали "лист щастя". Перевірити наявність штрафів можна декількома способами.

Електронний кабінет водія

Тут ви можете перевірити і сплатити штрафи і отримати інформацію про авто і посвідчення водія.

До кабінету можна увійти через ID.GOV.UA; BankID - сервіс надається НБУ для клієнтів тих банків, які його підтримують, і ПриватБанком; MobileID - доступний для абонентів Kyivstar, Vodafone і Lifecell, які під'єднали MobileID.

Сервіс перевірки адмінправопорушень

У цьому сервісі, щоб знайти своє авто, потрібно ввести державний номер авто, серію і номер постанови або інформацію про власника ТЗ (РНОКНП/серію і номер паспорта громадянина України/серію і номер посвідчення водія/серію і номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ).

Мобільний додаток Штрафи ПДД

У цьому додатку можна не тільки сплатити штрафи, а й дізнаватися про нові постанови або зміни їх статусу. Також тут є карта розміщення камер автофіксації порушень ПДР. Поки додаток доступний тільки для Android-пристроїв.

Мобільний додаток Штрафи UA

Цей додаток дозволяє водіям не тільки сплатити штраф, і перевірити статус та історію платежів. Перевірку можна зробити за номером посвідчення водія, ІПН, або за серією та номером штрафу.

Telegram-бот

Він є офіційним ботом МВС. Тут також можна перевірити наявність штрафу за ПДР і оплатити його.

Нагадаємо, під Києвом водій не пропустив "швидку" і відразу ж за це поплатився.

Раніше ми писали про те, що на українських дорогах стало більше радарів TruCAM.