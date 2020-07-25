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Українцям до паспорту хочуть прив'язати електронну пошту: про що новий законопроект

Субота 25 липня 2020 13:31
Українцям до паспорту хочуть прив'язати електронну пошту: про що новий законопроект
Українцям хочуть прив'язати до паспорту електронну пошту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Депутат пропонує при оформленні паспорта реєструвати одразу новий поштовий ящик

У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроєкт, згідно з яким всі українці при отриманні паспорта будуть отримувати офіційну електронну пошту. Такий електронний ящик депутат пропонує використовувати для будь-яких повідомлень та сповіщень наприклад, для листів суду або виконавчої служби.

В законопроєкт, який зареєстрував депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, зазначено, що електронна пошта буде реєструватися автоматично (або за бажанням). Усі офіційні повідомлення, відправлені на такий ящик, будуть вважатися автоматично отриманими вже по факту відправлення. Деталі повідомили на сайті OBOZREVATEL.

Автор законопроєкту зазначає, що реєстрація поштової скриньки може бути автоматичною, з "мовчазної згоди". В анкету впишуть норму, згідно з якою українець при оформленні паспорта не заперечує проти обробки своїх персональних даних і створення нової поштової скриньки. При отриманні паспорта він буде отримувати також і дані про нову електронну пошту.

При обміні паспорта така процедура буде виконуватися тільки за бажанням громадян України. Тобто, офіційно відмовитися можливість буде. Юристи відзначають, що на цей момент у формах є пункт про обробку персональних даних і є можливість погодитися або відмовитися.

"Але, якщо ви спробуєте відмовитися від обробки персональних даних, найчастіше вашу анкету, заяву, просто не приймуть", - розповів юрист Олександр Плахотнюк.

У законопроєкті про присвоєння електронної пошти йдеться про те, що всі офіційні листи, які будуть відправлені на новий ящик, будуть автоматично вважатися офіційно доставленими.

"Листи та/або повідомлення, відправлені на офіційну електронну адресу, можна вважати спрямованими та офіційно врученими без додаткового документального підтвердження їх спрямування тощо", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з України можна вилетіти "без паспорта" і пояснювали, як це можна зробити.

А також розповідали про те, що в Україні змінили правила здачі іспитів на водійські права.

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