Українців "витягують" через кордон волонтери та рятувальники: гігантські черги показали з неба

Черга на українсько-польському кордоні (колаж РБК-Україна)

Перед закриттям кордону тисячі українців кинулися додому з Польщі - утворилися величезні черги

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а державний кордон закривають 27 березня для всіх. У зв'язку з цим на багатьох пропускних пунктах і вокзалах утворилися величезні черги бажаючих встигнути повернутися на батьківщину.

Тисячі українців у Польщі зібралися на кордоні, й прикордонники пішли на безпрецедентні заходи - аби прискорити оформлення громадян і розвантажити цей напрямок було вирішено пропускати їх через пішохідні пересувні пункти контролю.

У прес-службі ДПС України опублікували фото і відео, як відбувається процес.

"Прикордонники Мостиського загону разом з польськими колегами на автомагістралі А 4 біля пункту пропуску "Краківець", організували пропуск громадян, які повертаються в Україну в пішому порядку. Для цього охоронці кордону розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілей", - йдеться в повідомленні.

Українці поспішають повернутися з Польщі до закриття кордону (Фото: dpsu.gov.ua)

Зазначається, що оформлення громадян на вхід до України почалося о 17:00, а документи перевіряють 7 співробітників.

Крім того, підключили і волонтерів. Спільно з ними, органами місцевої влади та рятувальниками ДСНС організували 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення українців. Очікується, що підтягнуться ще 9 транспортних засобів (від Львівської ОДА та додаткових від ДСНС).

Відео: Прикордонники пішли на безпрецедентні заходи через черги на кордоні з Польщею

Також з'явилися фото тих, хто поспішають повернутися до України до закриття кордону, зняті з повітря. На кадрах видно, що рекомендована дистанція в 1,5-2 метри, м'яко кажучи, не дотримується.

За інформацією польського агентства PAP, на кордон поспішають більше трьох тисяч українців.

Черга на українсько-польському кордоні (Фото: PAP/Darek Delmanowicz)

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський ввечері виступив із заявою про обсервацію в обов'язковому порядку близько 17 тисч українців після повернення з-за кордону.

Глава держави додав, що в разі необхідності уряд планує використовувати готелі як місця для обсервації хворих COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Чехія - де також чимало українських заробітчан - не буде штрафувати громадян України за перевищення дозволеного терміну перебування в країні через обмежувальні заходи з протидії поширенню коронавіруса.