Карантин в Україні: з'явилися страхітливі фото з кордону

Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Через карантин Україна закрила кордони

Карантин в Україні призвів до посилення запобіжних заходів перетину кордонів. 16 березня були закриті кордони для іноземців, а з 17 березня повністю припиниться авіасполучення, залізничні та автобусні перевезення. У мережі з'явилися фото з одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею, де сотні заробітчан суцільним натовпом повертаються в Україну. Блогер Victor Datsko опублікував шокуючі знімки з кордону.

Віктор пише, що сотні українців, які повертаються з країн ЄС, де епідемія коронавіруса, ніхто не перевіряє і не відправляє на обсервацію.

"Піший з польського. Сотні нових санжар щодня. Не рахуючи буси, автобуси і бляхи. Ніхто їх не перевіряє. Думаєте вони заїдуть на самоізоляцію через свідому позицію? Х** там. Вони підуть по родичам і магазинам.

Тупо піз**ц. Мийте руки, сидіть вдома і не контактуйте з родичами з-за кордону", - пише блогер.

Карантин в Україні (фото: facebook.com/Victor Datsko)

Нагадаємо, що РНБО рекомендував українцям утриматися від виїзду за кордон. А в Україну зможуть повернутися:

громадяни України,

особи, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території України,

акредитовані працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Такі обмеження будуть діяти протягом двох тижнів.

Раніше ми писали, що Київ з 17 березня закривається на жорсткий карантин. Будуть працювати лише продуктові, господарські магазини, аптеки, АЗС, банки і банкомати.