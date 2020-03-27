ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев "вытягивают" через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с неба

STYLERЖизнь    27.03.2020 - 21:50
Украинцев "вытягивают" через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с неба
Очередь на украинско-польской границе (коллаж РБК-Украина)

Перед закрытием границы тысячи украинцев ринулись домой из Польши - образовались огромные очереди

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а государственную границу закрывают 27 марта для всех. В связи с этим на многих пропускных пунктах и вокзалах образовались огромные очереди желающих успеть вернуться на родину.

Тысячи украинцев в Польше собрались на границе, и пограничники пошли на беспрецедентные меры - чтобы ускорить оформление граждан и разгрузить это направление было решено пропускать их через пешеходные передвижные пункты контроля.

В пресс-службе ГПС Украины опубликовали фото и видео, как происходит процесс.

"Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска "Краковец" организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке. Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Украинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с небаУкраинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с небаУкраинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с небаУкраинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с неба

Украинцы спешат вернуться из Польши до закрытия границы (Фото: dpsu.gov.ua)

Отмечается, что оформление граждан на вход в Украину началось в 17:00, и документы проверяют 7 сотрудников.

Кроме того, подключили и волонтеров. Совместно с ними, органами местной власти и спасателями ГСЧС организовали 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается, что подтянутся еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).

Видео: Пограничники пошли на беспрецедентные меры из-за очередей на границе с Польшей

Также появились фото спешащих вернуться в Украину до закрытия границы, снятые с воздуха. На кадрах видно, что рекомендованная дистанция в 1,5-2 метра, мягко говоря, не соблюдается.

По информации польского агентства PAP, на границу спешат более трех тысяч украинцев.

Украинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с небаУкраинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с небаУкраинцев &quot;вытягивают&quot; через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с неба

Очередь на украинско-польской границе (Фото: PAP/Darek Delmanowicz)

Отметим, что президент Владимир Зеленский вечером выступил с заявлением об обсервации в обязательном порядке около 17 тысч украинцев после возвращения из-за границы.

Глава государства добавил, что в случае необходимости правительство планирует использовать гостиницы как места для обсервации больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что Чехия - где также немало украинских заробитчан - не будет штрафовать граждан Украины за превышение разрешенного срока пребывания в стране из-за ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса.

Маски есть у единиц: на украинских пунктах пропуска с Польшей тысячи людей Стражи карантина: как усилилось влияние МВД на фоне борьбы с коронавирусом
Новости Украины Польшапограничникиграницакарантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь