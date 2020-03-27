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Чехія не штрафуватиме українців за перевищення терміну перебування

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 20:06
Чехія не штрафуватиме українців за перевищення терміну перебування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянам України продовжать термін документів на перебування

Чехія не буде штрафувати українських громадян за перевищення дозволеного терміну перебування в країні через обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).

За даними відомства, сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його чеським колегою Томашем Петршічеком. Сторони обговорили захист прав українців в Чехії у період пандемії коронавірусу.

"Ви знаєте не гірше за мене про тисячі українських робітників в Чехії та загрози звільнень через закриття підприємств. Потрібно переконатися, щоб законні права громадян України були дотримані. Щоб роботодавці ставилися до всіх по закону. Незалежно від національного походження", - заявив Кулеба.

Зі свого боку Петршічек пообіцяв, що чеський уряд пильнуватиме за дотриманням прав українців. Також він запевнив, що громадян України не будуть штрафувати за прострочені документи, а дозволений термін перебування буде продовжено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина погодилася не штрафувати українців за прострочені документи та візи на перебування в країні. Угорський уряд запевнив, що українські громадяни зможуть продовжити дію дозволів на перебування.

Також РБК-Україна писало, що Британія продовжить візи українським громадянам, які не змогли повернутися додому до введення карантину. Документи на перебування українцям продовжать до кінця травня.

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