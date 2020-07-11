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Навчилися обманювати банкомати: шахраї придумали нову схему

Субота 11 липня 2020 11:29
Навчилися обманювати банкомати: шахраї придумали нову схему
Шахрайство в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Шахраї по всій Україні намагаються обдурити довірливих українців

В Україні активізувалися шахраї. У червні порівняно з травнем кількість виявлених скімінгових пристроїв злетіло на 220%. Клієнти банків використовують свої карти, а потім шахраї роблять дублікати.

Нещодавно з'явилася порівняно рідкісна схема. "У банків є відносно точна статистика. Якщо клієнти самі переводять 500-1000 грн, повіривши розповідям по телефону, то зі скрімінгом все інакше - шахрайство відбувається не з вини клієнта. Тут достатньо просто скористатися банкоматом",- розповіла експерт з кібербезпеки Марина Кобейник виданню OBOZREVATEL.

Як правило, шахрай підходить до банкомату, вставляє скімінг в роз'єм, прикріплює камеру до стінки банкомату, або ж встановлює спеціальну накладку на клавіатуру, яка запам'ятовує, які цифри набирав клієнт банку.

Після вже інший шахрай знімає скімінг, камеру або накладку. Далі вони використовують зібрану інформацію для випуску ідентичних карт. Скімінг зчитує дані магнітної стрічки на карті, що дозволяє випустити дублікат. Потім шахраї в різних банкоматах з підробленими картами і паролями перевіряють рахунки та знімають гроші.

Щоб захиститися від скімінгу потрібно:

  • Користуватися тільки перевіреними банкоматами.
  • Завжди звертати увагу на нішу для прийому банківської карти.
  • Не нехтувати безпекою при введенні ПІН-коду.
  • Підключити послугу СМС-інформування, що дозволить оперативно дізнаватися про несанкціоновані операції і заблокувати картку.
  • Оформити програму страхування від несанкціонованого списання грошових коштів з рахунку.
  • Якщо ви помітили несанкціоноване списання з рахунку, як можна швидше зверніться до служби клієнтської підтримки банку.

Раніше ми писали про те, що розкрита нова схема шахрайства з квартирами, від якої страждали пенсіонери і заробітчани.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві люди помітили дивні позначки на квартирах.

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