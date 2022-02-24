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Війна Росії проти України: що відомо про просування військ РФ і втрати на даний момент

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 12:44
Війна Росії проти України: що відомо про просування військ РФ і втрати на даний момент Збитий російський літак (фото: t.me/tsaplienko)
Автор: Мілан Лєліч

Росія напала на Україну 24 лютого близько 5 ранку. Станом на 12:00 активна фаза російської агресії проти України продовжується.

Що відомо про просування російських військ, втрати серед українських збройних сил і цивільних осіб, а також втрати агресора на даний момент - повідомляє РБК-Україна.

Незважаючи на одночасний наступ по багатьох напрямках, поки що російські війська змогли захопити тільки два населених пункти в Луганській області: Городище і Мілове. Атаки на стратегічно важливі міста Щастя і Маріуполь вдалося відбити. За офіційною інформацією, зупинено просування російських військ на чернігівському напрямку, тривають бої на херсонському та харківському напрямках.

За повідомленням командування українських Об'єднаних сил, при атаці на місто Щастя було знищено близько 50 солдатів країни-агресора. Крім того, на об'їзній дорозі Харкова були спалені чотири російські танки. У районі проведення ООС були знищені сім літаків повітряних сил РФ і два вертольоти, підбиті два танки, знищені кілька військових вантажівок. За даними Генштабу ЗСУ, в цілому були знищені десятки одиниць бронетехніки російських збройних сил.

Під час обстрілу військового містечка в Броварах загинула одна людина, є один поранений і п'ятеро потерпілих. У місті Подільськ Одеської області при обстрілі військової частини загинули 6 осіб, 7 поранені, 19 безвісти зниклих. У Маріуполі через обстріл загинула одна людина, двоє поранені. Біля Вугледара Донецької області загинули троє цивільних. У Чугуєві через обстріл житлового будинку загинула дитина, кілька людей поранені. Також в бою загинули троє українських прикордонників.

За словами радника глави ВП Олексія Арестовича, всього з початку російського наступу загинули більше сорока українців, кілька десятків поранені.

Нагадаємо, під Харковом тривають бої в декількох кілометрах від міста, підбиті чотири танки Збройних сил РФ.

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