ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українців попередили про небезпеку: які регіони постраждають

Субота 05 вересня 2020 10:33
Українців попередили про небезпеку: які регіони постраждають
Прогноз погоди на 5 вересня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Синоптики попередили про сильний вітер і пожежонебезпеку

Погода в Україні 5 вересня може стати небезпечною для жителів деяких областей України. Синоптики настійно рекомендують не прогулюватися під старими будівлями й деревами, слабкими конструкціями, що хитаються, по можливості паркувати автомобілі на відкритій місцевості. Також попереджають про можливі пожежі. Жителів яких регіонів стосуються попередження – читайте нижче.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в більшості областей України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також у відомстві попередили про сильний вітер 5 вересня у південних та Донецькій областях. Як повідомляє ДСНС, пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с.

"Увага! Попередження про метеорологічні явища в Україні. За даними Укргідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом найближчих днів в більшій частині областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області сотні рятувальників продовжують гасіння загоряння.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя пожежаветерсиноптикиПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся