Украинцев предупредили об опасности: какие регионы пострадают

Прогноз погоды на 5 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили о сильном ветре и пожароопасности

Погода в Украине 5 сентября может стать опасной для жителей некоторых областей Украины. Синоптики настоятельно рекомендуют не прогуливаться под ветхими зданиями и деревьями, слабыми, шатающимися конструкциями. По возможности парковать автомобили на открытой местности. Также предупреждают о возможных пожарах. Жителей каких регионов касаются предупреждения – читайте ниже.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в ведомстве предупредили о сильном ветре 5 сентября в южных и Донецкой областях. Как сообщает ДСНС, порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.

"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течении ближайших дней в большей части областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области сотни спасателей продолжают тушение возгорания.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.