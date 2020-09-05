ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы пострадают

Суббота 05 сентября 2020 10:33
Украинцев предупредили об опасности: какие регионы пострадают
Прогноз погоды на 5 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Синоптики предупредили о сильном ветре и пожароопасности

Погода в Украине 5 сентября может стать опасной для жителей некоторых областей Украины. Синоптики настоятельно рекомендуют не прогуливаться под ветхими зданиями и деревьями, слабыми, шатающимися конструкциями. По возможности парковать автомобили на открытой местности. Также предупреждают о возможных пожарах. Жителей каких регионов касаются предупреждения – читайте ниже.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в ведомстве предупредили о сильном ветре 5 сентября в южных и Донецкой областях. Как сообщает ДСНС, порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.

"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течении ближайших дней в большей части областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области сотни спасателей продолжают тушение возгорания.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь пожарветерсиноптикиПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь