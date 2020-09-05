Пожежа в Харківській області: відкритого вогню немає, триває гасіння

Фото: гасіння пожежі в Харківській області (dsns.gov.ua)

У суботу вранці, 5 вересня, в Харківській області не спостерігається відкритого вогню в осередках пожеж в екосистемах. Гасіння триває, залучені сотні рятувальників.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зараз гасять тліючу лісову підстилку і залишки деревини.

"Станом на 5 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра. До гасіння залучено 205 осіб та 39 одиниць техніки, у тому числі вертоліт Мі-8", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Харківській області ліквідували один з осередків пожежі в лісовому масиві поблизу села Клугіно-Башкирівка.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.

Зазначимо, масштабні пожежі в Харківській області спалахнули 2 вересня на території Дворічанського лісництва. На момент прибуття рятувальників пожежа охопила близько 80 га, пізніше вона поширилася на площу у 500 га. В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки, відселені 33 людини.