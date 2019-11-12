Українців попередили про нову схему шахрайства: як зберегти майно

Українців попередили про нову схему шахрайства - зловмисники дурять довірливих громадян, маскуючись під співробітників служби доставки. У поліції розповіли деталі та дали рекомендації, як захистити своє майно.

Про це йдеться в повідомленні начальника відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Наталії Погукай на сторінці в Facebook 12 листопада.

Аферисти на сайтах шукають оголошення про продаж цінних товарів, зв'язуються з продавцем і домовляються про купівлю, але стверджують при цьому, що приїхати особисто на зустріч не можуть (через роботу, наприклад), тому хочуть вислати замість себе кур'єра.

Українцям розповіли про нову схему шахрайства (Фото: колаж РБК-Украна)

Шахрай пропонує продавцю замовити кур'єра однієї із служб доставки та оплатити товар накладним платежем.

Після згоди, "покупець" надсилає на вказану адресу людину, яка не є співробітником служби доставки і може не знати, що стає ланкою у злочинній схемі, після чого злодій забирає товар у "кур'єра" та не сплачує продавцю за товар.

Погукай звернула увагу, що аферист видає доставщику фірмову жилетку і бланки поштової служби, і візуально вкрай складно зрозуміти, що це фейковий кур'єр.

Також вона розповіла, що подібний випадок був зафіксований правоохоронцями у Сєвєродонецьку.

"Поліція рекомендує: якщо ви вирішили продати товар і скористатися послугою кур'єрської доставки, викликайте фахівця тільки особисто, це забезпечить вам збереження майна і гарантує оплату", - йдеться в повідомленні.

Шахраї вигадали новий спосіб обкрадати українців - що потрібно знати (Фото: facebook.com/csomvd)