У Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті
Як боротися з окупантами на цифровому фронті (freepik)
Дев'ятий день триває війна Росії проти України. Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Ворог намагається зробити усе, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
Зокрема, українців закликають дотримуватися правил, які допоможуть вистояти під час інформаційної атаки окупантів:
- Користуйтесь офіційними джерелами інформації;
- Не ведіться на рекламні дописи в соцмережах із псевдосторінок СБУ чи інших держвідомств. Їх публікує ворог;
- Не поширюйте інформацію про переміщення українських військ, так ви здаєте наші війська ворогу;
- Поширюйте правду про війну, яку веде РФ в Україні у своїх соцмережах;
- Робіть дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуйтеся зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них. Поширюйте правду до росіян;
- Блокуйте пристрої щоразу після закінчення роботи, встановлюйте застосунки лише з офіційних сервісів, не користуйтеся невідомим Wi-Fi;
- Захистіть свої соцмережі: встановлюйте складні паролі, не додавайте в друзі невідомі акаунти, увімкніть двоетапну автентифікацію;
- Підтримуйте дух нашої Армії, пишіть слова подяки;
- Долучайтеся до лав IT-армії України або до Інтернет Війська.
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