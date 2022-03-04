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У Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті

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П'ятниця 04 березня 2022 19:19
У Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті Як боротися з окупантами на цифровому фронті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дев'ятий день триває війна Росії проти України. Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Ворог намагається зробити усе, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Зокрема, українців закликають дотримуватися правил, які допоможуть вистояти під час інформаційної атаки окупантів:

  • Користуйтесь офіційними джерелами інформації;
  • Не ведіться на рекламні дописи в соцмережах із псевдосторінок СБУ чи інших держвідомств. Їх публікує ворог;
  • Не поширюйте інформацію про переміщення українських військ, так ви здаєте наші війська ворогу;
  • Поширюйте правду про війну, яку веде РФ в Україні у своїх соцмережах;
  • Робіть дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуйтеся зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них. Поширюйте правду до росіян;
  • Блокуйте пристрої щоразу після закінчення роботи, встановлюйте застосунки лише з офіційних сервісів, не користуйтеся невідомим Wi-Fi;
  • Захистіть свої соцмережі: встановлюйте складні паролі, не додавайте в друзі невідомі акаунти, увімкніть двоетапну автентифікацію;
  • Підтримуйте дух нашої Армії, пишіть слова подяки;
  • Долучайтеся до лав IT-армії України або до Інтернет Війська.

Раніше ми повідомляли, які країни скасували для українців візи чи спростили в'їзд.

Також ми писали, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

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