У Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті

Дев'ятий день триває війна Росії проти України. Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Ворог намагається зробити усе, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру .

Зокрема, українців закликають дотримуватися правил, які допоможуть вистояти під час інформаційної атаки окупантів:

Раніше ми повідомляли, які країни скасували для українців візи чи спростили в'їзд.

Також ми писали, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

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