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Українців попередили про нашестя кліщів через аномальну погоду

STYLERЖиття    05.03.2020 - 06:33
Українців попередили про нашестя кліщів через аномальну погоду
Укус кліща (Фото: pixabay.com)

Кліщі прокинулися раніше звичайного через тепло

В Україні через аномально теплу погоду активізувалися кліщі - ці комахи можуть завдати серйозну шкоду здоров'ю людини, бо є переносниками небезпечних інфекцій. На проблему з кровопивцями звернув увагу відомий колекціонер і археолог Лаврентій Тарасевич з Києва.

Зазначається, що ранньому пробудженню кліщів сприяли незвично теплі осінь та зима.

"Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало", - написав він у своєму Facebook.

Також Тарасевич опублікував знімки, на яких показано велика кількість кліщів, які причепилися до його штанів.

В Україні активізувалися кліщі в березні (Фото: facebook.com/lavrentiy.tarasevych)

Колекціонер додав, що на тлі стурбованості суспільства через коронавірус, ситуація з комахами - переносниками інфекцій вимагає серйозної уваги.

Справа в тому, що укуси кліщів можуть заразити людину такими неприємними і небезпечними недугами, як хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз, моноцитарний эрлихиоз, кліщовий енцефаліт та інші. Бореліоз вражає різні органи і системи: шкіри, нервової системи, серця, суглобів. До речі, дослідження показали, що до 20% кліщів на території України вражені бореліозом (хвороба Лайма).

Додамо, що виявити кліща, що присмоктався до тіла людини, не завжди вдається швидко - ці кровопивці можуть кілька днів "гостювати" на шкірі, залишаючись непоміченими, і рости в розмірах.

Українців попередили про нашестя кліщів через аномальну погоду

Як видалити кліща зі шкіри (фото: vesti-ukr.com)

Користувачі мережі у коментарях до публікації також наводять приклади недавніх зустрічей з кліщами у парках і лісосмузі, на природі. Виявляється, таких випадків дійсно чимало.

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Фото: скрін коментарів facebook.com/lavrentiy.tarasevych

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла українцям, як уберегтися від кліщів і розповіла про базові правила безпеки, яких слід дотримуватися під час вилазки на природу.

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